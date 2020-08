Superbonus 110%: varati i decreti attuativi (Di domenica 2 agosto 2020) MISE: firmati i decreti attuativi del SuperbonusSuperbonus 110%: cosa prevedono i decreti attuativiDecreto Requisiti tecniciDecreto AsseverazioniMISE: firmati i decreti attuativi del SuperbonusTorna suIl Ministero dello Sviluppo Economico ha varato i due decreti attuativi, previsti all'interno del D.L. Rilancio e relativi alla misura del Superbons al 110%. Nel corso di un'audizione parlamentare sulle disposizioni attuative delle misure per l'efficientamento energetico degli edifici previste nel decreto, tenutasi lo scorso 29 luglio, il ministro Patuanelli aveva già anticipato la firma dei due provvedimenti, che è avvenuta nella stessa giornata. Come noto, ... Leggi su studiocataldi

Ecobonus 2020 caldaie al 110% novità: Il Governo al fine di sostenere il settore edile fortemente danneggiato dall'emergenza Coronavirus ha previsto nel decreto Rilancio 2020 pubblicato in Gazzetta Uf ...estensione Ecobonus 110 per cento: approvata la proposta di aumentare la detrazione Ecobonus e Sismabonus al 110% cd. “superbonus” , misura fortemente voluta dal sottosegretario alla presidenza del Co ...