Spal Fiorentina 1-1 LIVE: doppio miracolo di Thiam (Di domenica 2 agosto 2020) Allo Stadio Paolo Mazza, la 38ª giornata di Serie A 2019/20 tra Spal e Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “Paolo Mazza”, Spal e Fiorentina si affrontano nel match valido per la 38ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Spal Fiorentina 1-1 72′ doppio miracolo di Thiam – Thiam prima evita l’autogol di Strefezza, intervenuto sul primo palo, e poi, sul tentativo potente e angolato di Chiesa, è salvato dall’intervento del suo compagno Missiroli. 54′ Occasionissima per Vlahovic – Venuti scodella un cross per la sponda di Lirola. Pallone che diventa ottimo per ... Leggi su calcionews24

DiMarzio : #calciomercato | #Spal, due club su #Fares: #Lazio e #Fiorentina si informano - CarolRadull : Today's Serie A Fixtures Spal vs. Fiorentina 7pm Bologna vs. Torino 9.45pm Genoa vs. Verona 9.45pm Lecce vs. Pa… - UnibetFrance : ?? CR7 depuis décembre en Serie A ???? Sassuolo ? Lazio ? Udinese ?? Samp ? Cagliari ??? Roma ? Parme ?? Naples ? Fi… - SoyCalcio_ : ? ¡GOOOOOOOOOOL DE LA FIORENTINA! ¡KOUAME! SPAL 1-2 Fiorentina. #SPALFiorentina #SerieA - acffiorentina : KOUAMEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE Spal ?? Fiorentina 1- 2 #ForzaViola ?? #SPALFiorentina -