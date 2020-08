Lite tra il sindaco Biondi e un cittadino davanti a un locale: “L’Aquila brucia e lei è in discoteca” (Di domenica 2 agosto 2020) Rissa sfiorata tra il sindaco de L’Aquila, Pierluigi Biondi, e un cittadino del comune abruzzese davanti ad un locale a Tortoreto, in provincia di Teramo. In un video, pubblicato sui social dall’uomo, si vede il primo cittadino aquilano reagire dopo alcune provocazioni ricevute rispetto alla sua assenza dalla città in questi giorni in cui ci sono stati dei gravi incendi. Biondi, rimproverato dal concittadino, a un certo punto ha fatto scattare la Lite e gli si è avvicinato minacciosamente; per fermarlo è infatti intervenuto un bodyguard. “La città brucia e il sindaco Biondi è qui al Manakara a trascorrere la serata insieme a ... Leggi su tpi

