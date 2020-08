Lecce-Parma: clamoroso autogol di Lucioni, deviazione dopo il palo di Hernani (VIDEO) (Di domenica 2 agosto 2020) Cambia il punteggio all’11 al Via del Mare nello scontro salvezza con i pugliesi protagonisti. Il Lecce è sotto in maniera rocambolesca a causa dell’autorete di Lucioni. Ottimo avvio da parte del Parma che pressa forte e nel primo tempo sblocca il risultato grazie a un tiro di Hernani che col mancino colpisce il palo ma nella deviazione Lucioni, in maniera piuttosto sfortunata, butta la palla dentro la propria rete. Leggi su sportface

