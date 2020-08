Incidente a Fossacesia, scontro frontale: una vittima (Di domenica 2 agosto 2020) L’Incidente è avvenuto all’ora di pranzo sulla statale 16 e ha coinvolto due auto in uno scontro frontale. Grave Incidente a Fossacesia, in provincia di Chieti. Una Volkswagen Polo che viaggiava sulla statale 16 ha sbandato coinvolgendo in uno scontro frontale una Fiat Punto che viaggiava in direzione opposta. Il bilancio è pesante: il conducente della Polo, un 45enne di Palmoli, è deceduto nello schianto. Il guidatore della Punto, un 52enne di Ortona, è rimasto gravemente ferito ed è stato portato all’ospedale di Chieti. Secondo le prime ricostruzioni la causa dell’Incidente sarebbe un malore del conducente della Polo. Alcune testimonianze infatti sostengono che l’auto procedeva a zig zag ... Leggi su bloglive

