Gli infermieri contro Salvini su Fb: "Noi mettiamo la mascherina perché abbiamo visto cosa fa il virus" (Di domenica 2 agosto 2020) Ha iniziato un operatore del 118 e da lì è cominciata una catena di immagini, di copia e incolla e migliaia di condivisioni indirizzate al leader della Lega che si era rifiutato di coprirsi il volto scoperto in Senato Leggi su repubblica

AngeloSantoro : Abbiano già dimenticato i medici eroi, gli infermieri sottopagati ma sempre al fronte, gli applausi, le terapie int… - cronaca_news : Gli infermieri contro Salvini su Fb: 'Noi mettiamo la mascherina perché abbiamo visto cosa fa il virus'… - StraNotizie : Gli infermieri contro Salvini su Fb: 'Noi mettiamo la mascherina perché abbiamo visto cosa fa il virus' - flaviaassss : RT @Mariottingham: Apro Instagram e Tutti a ballare. In locali stracolmi. Stretti come sardine. Gli applausi ai medici e agli infermieri… - Marko_Morandi : RT @IlMarcheseDelG4: @dottcorbelli @Vickiegogreen A furia di seguire i protocolli alla lettera, i medici e gli infermieri sono diventati de… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli infermieri

Città della Spezia

"Nonostante da anni si parli degli stessi problemi le soluzioni non sono state ancora trovate. Mi sembra evidente che, in relazione alla sanità elbana, i concetti di insularità e continuità territoria ...Succede nell'area Pisa-Livorno: la protesta in seguito al ritiro della patente ad una collega dopo un incidente. Ma l’Asl risponde col pugno di ferro: trasferita un’operatrice che si è rifiutata di me ...