Genoa Verona, i convocati di Juric: torna Rrahmani dopo la squalifica (Di domenica 2 agosto 2020) Ivan Juric ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per il match di questa sera contro il Genoa: ecco la lista del calciatori Ivan Juric ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per il match di questa sera contro il Genoa. torna Rrahmani dopo la squalifica. Portieri: Silvestri, Radunovic, Berardi. Difensori: Rrahmani, Gunter, Dimarco. Centrocampisti: Veloso, Badu, Eysseric, Amrabat, Faraoni, Lucas, Zaccagni, Terracciano, Pessina, Lazovic, Verre Attaccanti: Stepinski, Di Carmine, Pazzini, Borini, Salcedo Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

