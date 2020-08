Gara F1 GP Gran Bretagna Silverstone 2020 oggi in tv: orari e diretta streaming (Di domenica 2 agosto 2020) Domenica di Gara a Silverstone in occasione del Gran Premio di Gran Bretagna. Dopo una settimana di pausa successiva al back-to-back austriaco e all’appuntamento in Ungheria, quest’oggi alle ore 15:10 scatterà il GP che assegnerà punti importanti in questo Mondiale. Nella quarta tappa sarà Lewis Hamilton a partire dalla pole position con Valtteri Bottas al suo fianco nella solita prima fila tutta Mercedes, dietro tanta concorrenza con Max Verstappen e Charles Leclerc pronti a mettere i bastoni tra le ruote. Il GP di Gran Bretagna verrà trasmesso in diretta sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport F1, visibili in streaming su Sky Go e Now Tv per gli abbonati al pacchetto sport. La ... Leggi su sportface

