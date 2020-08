Formula 1, Bottas non se ne fa una ragione: “è successo tutto all’improvviso, come uno schiocco di dita” (Di domenica 2 agosto 2020) Domenica da dimenticare per Valtteri Bottas che, in pochi secondi, ha visto svanire il podio e aumentare sensibilmente il divario da Hamilton nella classifica piloti. A un giro dalla fine infatti il finlandese ha visto cedere una delle sue gomme, obbligandolo a tagliare il traguardo in dodicesima posizione e portare a casa 0 punti. PoolUna sensazione amara per il driver di Nastola, alquanto deluso nel post gara: “situazione deludente e molto sfortunata, anche per dove ho avuto la foratura. Ho dovuto fare praticamente tutto un giro, non certo l’ideale. Stavo cercando di mettere pressione a Lewis ma verso la fine ho sentito sempre più vibrazioni e l’ho riferito alla squadra. Poi alla fine avevo in testa che – chi lo sa – ci sarebbe potuto essere un problema. Così ho iniziato a gestire un po’, ma poi ... Leggi su sportfair

