Coronavirus, Galli: “Vanno evitati gli assembramenti, anche allo stadio” (Di domenica 2 agosto 2020) “Non possiamo permetterci di rinunciare alle precauzioni. L’Italia, grazie a un serio lockdown, ha una posizione di vantaggio rispetto a molti altri Paesi, che però si può perdere alla prima distrazione“: lo ha affermato Massimo Galli, professore ordinario di Malattie infettive all’università Statale di Milano e primario dell’ospedale Sacco, in un’intervista a La Stampa. L’esperto concorda con la linea dura del Comitato Tecnico Scientifico sui treni: “Capisco i turisti che viaggiano scomodi, ma se devo fare il mio mestiere dico che è meglio aspettare a togliere le distanze. Cts troppo duro? I miei colleghi non sono nati ieri. Sembrano severi, ma spesso mi trovo in linea con le loro decisioni“. “anche sulle discoteche è passata la linea dura? Vanno ... Leggi su meteoweb.eu

Avvenire_Nei : Coronavirus. L’infettivologo Massimo Galli: «Perché il virus non ritornerà» - giornalettismo : Il responsabile delle malattie infettive del Sacco, Massimo #Galli, ha detto che dal convegno in Senato con… - wireditalia : L'editorialista del Corriere della Sera ha unito movida dei meno abbienti e coronavirus, accusando i giovani del “t… - alioscia16 : Coronavirus Italia, infettivologo Galli: contagi di importazione ma anche molti casi sommersi - BellomoAlexis : Glielo dica ai criminali del governo..... Noi lo sappiamo già. Coronavirus Italia, infettivologo Galli: contagi d… -