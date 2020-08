Coronavirus e calcio, Galli: “Evitare gli assembramenti anche allo stadio” (Di domenica 2 agosto 2020) Coronavirus e calcio: per Massimo Galli bisogna evitare al massimo tutti gli assembramenti anche quelli allo stadio Coronavirus e mondo del calcio: si ritorna ai ferri corti? Il campionato italiano oggi vede l’epilogo con le ultime 5 partite della stagione. In un calendario serrato e rigorosamente a porte chiuse, si chiude la principale competizione sportiva … L'articolo Coronavirus e calcio, Galli: “Evitare gli assembramenti anche allo stadio” Curiosauro. Leggi su curiosauro

SkySport : Coronavirus Marocco, l'Esercito entra in campo: giocatori positivi, partita sospesa. VIDEO - sportli26181512 : Serie A, la classifica finale e i verdetti: Va in archivio la Serie A 2019-2020: il campionato più lungo della stor… - triandafil : Coronavirus, l'Esercito entra in campo e sospende la partita. VIDEO - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 UFFICIALE – Coronavirus, calano i contagi (+239) ma con 10mila tamponi… - mirko_masella : RT @sportli26181512: #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 UFFICIALE – Coronavirus, i dati della Campania: +7 i positivi su quasi 2.2… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus calcio Coronavirus, Spadafora: Riaprire gli stadi? 'Allo stato attuale no' Agenzia ANSA Atalanta, Ilicic torna a scrivere su Instagram per ringraziare il suo club: “Grandi”

Nonostante non sia infortunato, Ilicic ha deciso di non terminare la stagione con l’Atalanta. Il calciatore è tornato nella sua Slovenia per superare un problema personale. Tutta la società Atalanta s ...

Spal Fiorentina streaming e tv: dove vedere la partita della Serie A

SPAL FIORENTINA STREAMING TV – Questa sera, domenica 2 agosto 2020, alle ore 18 Spal e Fiorentina scendono in campo allo stadio di Ferrara (a porte chiuse quindi senza tifosi, vista l’emergenza Corona ...

Nonostante non sia infortunato, Ilicic ha deciso di non terminare la stagione con l’Atalanta. Il calciatore è tornato nella sua Slovenia per superare un problema personale. Tutta la società Atalanta s ...SPAL FIORENTINA STREAMING TV – Questa sera, domenica 2 agosto 2020, alle ore 18 Spal e Fiorentina scendono in campo allo stadio di Ferrara (a porte chiuse quindi senza tifosi, vista l’emergenza Corona ...