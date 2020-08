Antonio Conte, addio Inter? Dimissioni: il pesantissimo precedente alla Juventus (Di domenica 2 agosto 2020) Le parole di Antonio Conte continuano a rimbombare: durissime, sferzanti contro la società dopo l'ultima di campionato vinta contro l'Atalanta. Ha parlato di "palate di cacca", del fatto di non sentirsi protetto. Un vero e proprio terremoto a stagione non ancora conclusa: ci sarebbe ancora l'Europa League. Ovvio, dunque, Interrogarsi: resterà? Secondo gazzetta.it, l'esonero è impossibile: in primis perché Conte costa ai nerazzurri 11 milioni l'anno, inoltre perché la società vuole aprire un ciclo con lui in panchina. Insomma, al massimo dovrà essere lui ad andarsene. Fantacalcio? Forse no. Sempre la Gazzetta, infatti, ricorda come alla Juventus, il mister decise all'improvviso e in piena estate di andarsene in polemica con il mercato ... Leggi su liberoquotidiano

