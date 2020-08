Vittorio Sgarbi contro il giornalista politicamente corretto: “Capra assoluta, sei una nullità senza cervello” (Di sabato 1 agosto 2020) “Nel politicamente corretto si dice che una donna debba avere gli stessi diritti? Allora non venga con me”. Vittorio Sgarbi con una battuta provocatoria delle sue, ha scatenato per l’ennesima volta l’inferno televisivo. Ospite a Tv 8, il critico d’arte non ha lesinato il suo repertorio di contumelie, paradossi, aggressioni verbali ed esibizioni pirotecniche che tutti conoscono. Stavolta, a farne le spese è stato un giornalista del settimanale, Chi. Alessio Poeta. Che ha avuto l’ardire di mettere in discussione la provocazione di Sgarbi. Insomma, anziché ironizzare sullo Sgarbi pensiero, ha fatto la vestale del politicamente corretto. “Se penso che con le tasse che pago ... Leggi su secoloditalia

