Va a funerale e il giorno dopo scopre di essere positiva: “Non sapevo di dover fare la quarantena” (Di sabato 1 agosto 2020) Va a funerale e il giorno dopo scopre di essere positiva. La donna ha scoperto di avere il coronavirus il giorno dopo aver partecipato al funerale dell’operaio morto a Roma. Il marito aveva fatto il tampone la mattina stessa ed era in attesa del risultato. “Non le hanno detto che doveva rimanere in isolamento, ha agito in buona fede”, spiega un amico di famiglia. “La signora non sapeva di essere positiva e nessuno le aveva detto che doveva stare in isolamento. Né a lei né al marito. Sicuramente ha compiuto una leggerezza, ma ora la stanno linciando e non è giusto. Va raccontata anche l’altra parte della storia”. A parlare è Claudio (nome di ... Leggi su limemagazine.eu

Freemymind__ : RT @fuoridalcielo: A Naya Rivera è stato fatto il funerale il 24 luglio ed è stata seppellita il giorno stesso al Forest Lawn Memorial Park… - d209301743954b6 : @EmmanuelMacron Non'so ma questa donna ricca era in foto'quel giorno vi'era un funerale si vedeva propio questa donna grassa. - Indylansarms24 : Ogni estate sempre la stessa cosa: io da sola che piango, triste e malinconica come se fossi ogni giorno a un funer… - matteo_delve83 : RT @immaginaweb: Nel giorno in cui Donald Trump si è spinto fino alla grave richiesta di rinvio del voto di novembre, si è alzata forte la… - LudovicaDeBlasi : RT @martinaaaea: Quel giorno anche il cielo pianse,ci sono persone che semplicemente se ne vanno e altre che lasciano il segno e Zulema ha… -

Ultime Notizie dalla rete : funerale giorno Va a funerale e il giorno dopo scopre di essere positiva: “Non sapevo di dover fare la quarantena” Fanpage.it Usa, due passi falsi in un giorno troppo anche per Donald Trump

Due passi falsi in un solo giorno sono troppi anche per un Presidente come Donald Trump. E quali sono stati questi due ‘inciampi’ in cui è incappato il tyccon? Il primo è stato di accennare ad un poss ...

I ballerini del Royal Ballet si esibiscono sulle note di Morricone: spettacolo a Londra

Ennio Morricone è stato sepolto al Cimitero Laurentino di Roma Ennio Morricone è stato sepolto questa mattina al Cimitero Laurentino di Roma, stando a quanto scrive l'AdnKronos. Dopo il funerale priva ...

Due passi falsi in un solo giorno sono troppi anche per un Presidente come Donald Trump. E quali sono stati questi due ‘inciampi’ in cui è incappato il tyccon? Il primo è stato di accennare ad un poss ...Ennio Morricone è stato sepolto al Cimitero Laurentino di Roma Ennio Morricone è stato sepolto questa mattina al Cimitero Laurentino di Roma, stando a quanto scrive l'AdnKronos. Dopo il funerale priva ...