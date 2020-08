Tenta di sedare una rissa ma viene picchiato con sedie e caschi: carabiniere in gravi condizioni (Di sabato 1 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCastellammare di Stabia (Na) – Serata di alcool, risse e pestaggi a Castellammare di Stabia dove, ieri notte un carabiniere fuori servizio è stato picchiato selvaggiamente per sedare una rissa. Poco dopo la mezzanotte, nel pieno centro della città, nei pressi di piazza Principe Umberto, due uomini hanno iniziato ad insultarsi e successivamente a picchiarsi per motivi ancora da chiarire. Un carabiniere fuori servizio ha deciso di intervenire per placare gli animi e sedare la rissa. È stato a quel punto che il militare è stato picchiato. Gli aggressori si sono scagliati contro di lui brandendo caschi e sedie come armi e provocando una grave ferita alla ... Leggi su anteprima24

Ha tentato il suicidio al culmine di una violenta lite tra i genitori. Senza pensarci su due volte, esasperata da quelle urla, una 19enne si è lanciata nel vuoto dal terrazzo al terzo piano della sua ...

L'attrice Spencer Grammer, famosa grazie alla serie TV 'Greek - La confraternita' e come doppiatrice della serie animata 'Rick and Morty', è stata accoltellata mentre tentava di sedare una potenziale ...

Ha tentato il suicidio al culmine di una violenta lite tra i genitori. Senza pensarci su due volte, esasperata da quelle urla, una 19enne si è lanciata nel vuoto dal terrazzo al terzo piano della sua ...L'attrice Spencer Grammer, famosa grazie alla serie TV 'Greek - La confraternita' e come doppiatrice della serie animata 'Rick and Morty', è stata accoltellata mentre tentava di sedare una potenziale ...