Strade Bianche 2020 femminile, ordine di arrivo: una straordinaria Van Vleuten concede il bis (Di sabato 1 agosto 2020) Annemiek Van Vleuten ha vinto l’edizione 2020 della Strade Bianche femminile, prima gara del calendario World Tour. Una giornata durissima nel caldo degli sterrati della Toscana, dove la campionessa del mondo ha concesso il bis con un recupero sensazionale negli ultimi trenta chilometri. Secondo posto per Mavi Garcia, protagonista assoluta di giornata, mentre al terzo posto la statunitense Leah Thomas che è riuscita a recuperare dopo un guasto meccanico e una caduta nel finale. Nei primi chilometri si muovo le squadre di seconda fascia, ma la fuga di Vettorello e van Neck ha vita breve. Sullo sterrato verso Ville di Corsano ci prova Omer Shapira, ma la vera selezione arriva sul settore 5 nella salita verso il bivio di Asciano dove il forcing di Anna Van der Breggen e Lizzie Deignan riduce ... Leggi su sportface

JumboVismaRoad : ???? Strade Bianche (1. UWT) ?? Siena - Siena ??? 184 km ? 13:40 ?? ~18:30 #? #StradeBianche ?? Eurosport & Sporza - Gazzetta_it : Colpo alle #StradeBianche: svaligiato il camion di #Nibali: sei bici rubate, danno da 60mila euro - antoalix : @XaviRodriguez2 Strade Bianche - ultrakolarz : RT @StradeBianche: ?? Strade Bianche Women Elite @eolo_it ?? @AvVleuten vince di nuovo a Siena! | ?? @AvVleuten wins again in Siena! #Str… - RobertoGranai : @RitaB66743159 @dublinoIII @Tempestasecola1 @ALisimberti @francescatotolo Buon pomeriggio Rita se ti interessa su R… -

Ultime Notizie dalla rete : Strade Bianche

Ladri di biciclette in azione nella notte a Siena alla vigilia delle Strade Bianche. Vittima il team Trek-Segafredo, la squadra di Vincenzo Nibali ed Elisa Longo Borghini. Sono state rubate sei bicicl ...15.37 Gli sterrati di oggi hanno poco a che vedere con quelli che si trovano a marzo. Il terreno è molto ghiaioso, assomigliano a quelli che si affrontano in alcune gare estive belghe come la Dwars do ...