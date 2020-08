Scarpe e ciabatte sparivano nella notte: si scopre che il ladro è una volpe, nella sua tana un centinaio di calzature (Di sabato 1 agosto 2020) Per intere settimane i residenti di Zehlendorf, alle porte di Berlino, si sono svegliati la mattina per scoprire che i loro sandali e le Scarpe da ginnastica erano spariti dal giardino di casa. Sono circolati timori e sospetti e qualcuno si è messo a indagare, fino a scoprire che il colpevole dei furti di Scarpe era una volpe. Ne dà notizia il Tagesspiegel. Colpevole scoperta “in flagrante” da un abitante del villaggio a cui mancava un paio di Scarpe da corsa: la volpe è stata vista mentre di notte trotterellava in un campo con un paio ‘flip-flop’ azzurri in bocca. L’animale è stato seguito dall’uomo fino alla tana, dove è stato rinvenuto il “tesoro“: almeno un centinaio ... Leggi su ilfattoquotidiano

Scarpe estive 2020, tutti i modelli: Sandali con tacco, zeppe colorate e stivali, ma anche le intramontabili sneakers e le infradito extra flat. La moda scarpe per l’estate 2020 punta sui colori, i la ...

