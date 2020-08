Osimhen è il quarto (o il sesto) acquisto più costoso della Serie A. Per Transfermarkt, vale 27 milioni (Di sabato 1 agosto 2020) Quanto è costato al Napoli Victor Osimhen? Aurelio De Laurentiis, rompendo una tradizione consolidata, ha ufficializzato le cifre della trattativa. De Laurentiis ha parlato di acquisto da 80 milioni di euro: 70 milioni in cinque anni più di dieci di bonus. Ha parlato anche dell’ingaggio del calciatore e qui siamo a una novità pressoché assoluta. Forse accadde solo quando ci fu il rinnovo con Cavani, rinnovo che Cavani trattò in prima persona col presidente del Napoli. È senza dubbio l’acquisto più costoso della storia del Napoli. Il record di Lozano è durato meno di dodici mesi. Va a iscriversi nella lista di acquisti del Napoli che hanno fatto la storia del calciomercato: i 105 ... Leggi su ilnapolista

napolista : Osimhen è il quarto (o il sesto) acquisto più costoso della Serie A. Per Transfermarkt, vale 27 milioni De Laurent… - luisramirez19 : RT @GabCM8: Il Napoli ha come centravanti Osimhen, Mertens e Petagna, Milik sarebbe il quarto attaccante. Giocatore che va in scadenza il p… - lookatbald : RT @GabCM8: Il Napoli ha come centravanti Osimhen, Mertens e Petagna, Milik sarebbe il quarto attaccante. Giocatore che va in scadenza il p… - GabCM8 : Il Napoli ha come centravanti Osimhen, Mertens e Petagna, Milik sarebbe il quarto attaccante. Giocatore che va in s… -

Ultime Notizie dalla rete : Osimhen quarto Osimhen è il quarto (o il sesto) acquisto più costoso della Serie A. Per Transfermarkt, vale 27 milioni IlNapolista Scuola, le nuove linee guida per i bambini da 0 a 6 anni: tutti i dettagli sul ritorno in classe

Scuola, le nuove linee guida per i bambini da 0 a 6 anni Sono state approvate le nuove linee guida per la ripresa dell'attività in presenza per i bambini della fascia 0-6 anni. Governo, Regioni e Enti ...

F1, GP Silverstone prove libere 3: Mercedes torna avanti, anonima Ferrari: 6° Leclerc, 14° Vettel

Conclusa la terza e ultima sessione di prove libere del GP di Gran Bretagna in corso a Silverstone. Miglior tempo per Bottas che ha preceduto il compagno di squadra in Mercedes Lewis Hamilton. Terzo V ...

Scuola, le nuove linee guida per i bambini da 0 a 6 anni Sono state approvate le nuove linee guida per la ripresa dell'attività in presenza per i bambini della fascia 0-6 anni. Governo, Regioni e Enti ...Conclusa la terza e ultima sessione di prove libere del GP di Gran Bretagna in corso a Silverstone. Miglior tempo per Bottas che ha preceduto il compagno di squadra in Mercedes Lewis Hamilton. Terzo V ...