Municipio Roma Mette a Disposizione 3000 Test Sierologici per il Rientro a Scuola (Di sabato 1 agosto 2020) Per garantire un Rientro a Scuola in sicurezza il II Municipio di Roma Metterà a Disposizione 3000 Test Sierologici per il personale scolastico. Il II Municipio Roma Metterà a Disposizione i Test, che potranno essere effettuati su base volontaria, prima del 14 settembre. I Test Sierologici saranno somministrati con il coordinamento dell'Asl Roma 1, usando le palestre di alcuni istituti scolastici.

Omicidio stradale perché, a causa dell’insufficiente manutenzione di via Ostiense vicino al chilometro 25,5, non è stata tutelata la sicurezza di ciclisti, automobilisti e centauri. Carenze che il 6 m ...

Roma, chiuso un risotrante per gravi carenze igieniche

Roma, 1 ago. (askanews) - Nell'ambito dei controlli predisposti dal Gruppo Tintoretto della Polizia Locale di Roma Capitale nei vari quartieri dell'VIII Municipio , da Garbatella a Ostiense fino all'E ...

