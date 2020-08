Morra sul reddito di cittadinanza ai mafiosi: “Le mogli hanno dimenticato di dire che i mariti erano al 41 bis” (Di sabato 1 agosto 2020) Nicola Morra, presidente della commissione Antimafia, non è preoccupato dei privilegi indebiti ai mafiosi, ma dell’abuso della cassa integrazione da parte delle aziende. Bisogna leggere anche questo, ai tempi dei grillini al governo. Delirio a 5 Stelle sulla sua pagina Fb Sentite che cosa scrive sulla sua pagina Facebook l’esponente M5s. «Abbiamo appreso pochi giorni fa che la Cassa Integrazione erogata impropriamente per il Covid ammonta a 2,7 miliardi, mentre le vergognose, esecrabili, miserrime “truffe” (Morra le mette tra virgolette perché evidentemente non le ritiene tali) da indebita corresponsione del reddito di cittadinanza sono costate 4,5 milioni. A giugno il Presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, aveva fatto rilevare, a proposito di Cassa ... Leggi su secoloditalia

Ultime Notizie dalla rete : Morra sul Morra: "furbetti" cassa integrazione costano a Stato 2,7 mld Yahoo Finanza Morra: "furbetti" cassa integrazione costano a Stato 2,7 mld

