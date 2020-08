Meteo BOLOGNA: PEGGIORA, da lunedì temperature in grande calo (Di domenica 2 agosto 2020) Il Meteo su BOLOGNA proporrà crescente instabilità domenica, con rischio di prime precipitazioni in un contesto ancora caldo. La situazione peggiorerà ulteriormente nei primi giorni della settimana, con temporali anche forti e fresco. Domenica 2: poco nuvoloso con rovesci, ventoso a tratti. Stima Pioggia 2 mm. Temperatura da 23°C a 32°C. Pressione atmosferica media: 1010 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Est 7 Km/h, raffiche 31 Km/h. Zero Termico: circa 4200 metri. Lunedì 3: nuvoloso con rovesci, ventoso a tratti. Stima Pioggia 5 mm. Temperatura da 20°C a 26°C. Pressione atmosferica media: 1005 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Nord/Nord-Est 6 Km/h, raffiche 37 Km/h. Zero Termico: circa 3900 metri. Martedì 4: nuvoloso con rovesci, ventoso a tratti. Stima Pioggia 24 mm. ... Leggi su meteogiornale

Ultime Notizie dalla rete : Meteo BOLOGNA Meteo Bologna: temperature 'da record' per tutto il weekend, allertati i servizi sanitari BolognaToday CORONAVIRUS: FOCOLAI in ITALIA, ecco la MAPPA AGGIORNATA, regione per regione

Ecco i FOCOLAI attivi in ITALIAIn Italia continuano ad emergere, giorno dopo giorno, FOCOLAI di CORONAVIRUS, da Nord a Sud. Si tratta di un fenomeno già messo in conto come conseguenza della fine del ...

Meteo Bologna: sabato bel tempo, poi variabile

Aggiornamento previsioni meteo Bologna, sabato, 1 agosto: Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima ...

