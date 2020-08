Fimi in guerra per il regolamento di Sanremo Giovani: “Ancora una volta la Rai ignora le richieste” (Di sabato 1 agosto 2020) Il regolamento di Sanremo Giovani è ormai ufficiale ed immediata è stata la reazione della Fimi che, nella persona del presidente Enzo Mazza, sottolinea che la Rai ancora una volta ha ignorato le richieste di definire in via preventiva ogni questione relativa ai diritti di utilizzazione dei contenuti. "Ancora una volta Rai manda il regolamento del Festival dopo aver ignorato le richieste di definire preventivamente la questione dei diritti e delle utilizzazioni dei contenuti al festival. Siamo al primo di agosto e già le promesse dell’ad Salini di risolvere le criticità sono svanite nel nulla. Come avvio dell’edizione 2021 non c’è che dire, si comincia malissimo", dichiara il ... Leggi su optimagazine

