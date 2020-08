Coronavirus, 4 italiani su 10 non rispettano le regole: lo studio (Di sabato 1 agosto 2020) Coronavirus, italiani indisciplinati e poco inclini nel rispettare le regole. Lo conferma uno studio realizzato da Università Cattolica di Milano. Ecco la fascia in particolare più sregolata. Almeno quattro italiani su dieci non rispettano le regole anti-Covid-19. E questo quanto si evince da una ricerca effettuata dall’Università Cattolica di Milano su un campione di 1.000 … L'articolo Coronavirus, 4 italiani su 10 non rispettano le regole: lo studio proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Open_gol : «È un discorso che ha poco senso. Serve essere capaci di stabilire presidi di sorveglianza con efficienza» - Mov5Stelle : Secondo il “Times”, nonostante l’Italia sia stato il primo paese in Europa ad essere colpito gravemente dal coronav… - RobTallei : Gli italiani passano il tempo ad abbaiarsi addosso, divisi tra presunti rilassati e presunti allarmisti. Intanto ag… - HSQMYP : RT @alfredodattorre: Non siamo stati perfetti, ma abbiamo gestito la pandemia, che in Occidente ci ha colpiti per primi, meglio di altri. È… - Nat1807 : RT @JustMe89384572: Gli italiani sono completamente abbandonati e vessati da questo governo, gli ultimi in Europa nel ricevere aiuti: già p… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus italiani Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo. Record di 292 mila casi nelle ultime 24 ore Fanpage.it Coronavirus: AIFA autorizza la sperimentazione del vaccino ReiThera in Italia

L’Agenzia Italiana del Farmaco ha autorizzato la sperimentazione di fase I sul vaccino anti-COVID prodotto dall’azienda bio-tecnologica italiana ReiThera. Lo studio è stato già valutato positivamente ...

MITTELFEST 2020: EMPATIA. La visione di un nuovo mondo possibile dopo la pandemia. Direzione artistica di Haris Pašovic

Direzione artistica di Haris Pašovic. L'edizione 2020 del MITTELFET presenta 25 PROGETTI ARTISTICI, 10 PRIME ASSOLUTE/NAZIONALI, 3 MITTELFORUM. TEMA DEL FESTIVAL L’EMPATIA: LA VISIONE DI UN NUOVO MOND ...

L’Agenzia Italiana del Farmaco ha autorizzato la sperimentazione di fase I sul vaccino anti-COVID prodotto dall’azienda bio-tecnologica italiana ReiThera. Lo studio è stato già valutato positivamente ...Direzione artistica di Haris Pašovic. L'edizione 2020 del MITTELFET presenta 25 PROGETTI ARTISTICI, 10 PRIME ASSOLUTE/NAZIONALI, 3 MITTELFORUM. TEMA DEL FESTIVAL L’EMPATIA: LA VISIONE DI UN NUOVO MOND ...