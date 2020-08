Cirielli (Fdi) scambia una pecora per un cane: ma si vedono le corna! (Poi cancella) (Di sabato 1 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoScivolone social per il deputato di Fdi Edmondo Cirielli, punto di riferimento del partito in Campania. Cirielli ha pubblicato una foto che ritrae alcuni immigrati che trasportano un animale, scrivendo: “Ecco come un povero cane viene trattato dagli immigrati a cui il PD ha aperto le frontiere della nostra Patria. Vergogna!!!”. Peccato che, a giudicare dalla corna, la bestiola sia un montone, maschio della pecora. Non solo: la foto è vecchia di almeno un anno, poiché ne parlò, nel luglio 2019, il sito bufale.net. cane, capra… o bufala? Intanto Cirielli ha cancellato il post. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Ulisseonline : Rifiuti tossici nel Cilento, interrogazione di Cirielli (FdI): “Amministrazioni locali negligenti, i colpevoli non… - ONDANEWSweb : Rifiuti tossici nel Cilento. Interrogazione di Cirielli (FdI):'I colpevoli non restino impuniti' -… - pricut : RIFIUTI TOSSICI NEL CILENTO, INTERROGAZIONE DI CIRIELLI (FdI): 'AMMINISTRAZIONI NEGLIGENTI, I COLPEVOLI NON RESTINO… - Golfonetwork : Rifiuti tossici nel Cilento, interrogazione di Cirielli (FdI) - andpellegrino : Rifiuti tossici nel Cilento, interrogazione di Cirielli (FdI): “Amministrazioni negligenti, i colpevoli non restino… -