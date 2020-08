Bologna 2 Agosto (Di domenica 2 agosto 2020) Ottantacinque vittime sono ottantacinque persone con una storia e un volto. Ragazze, ragazzi, anziani, bambine. Partivano per le vacanze, aspettavano un treno, lavoravano. Quel giorno tutto è finito per loro ed è importante ricordarli, uno per uno. A questo serve il progetto... Leggi su repubblica

Twiperbole : 40 anni fa, il 2 agosto, il tempo si è fermato alle 10.25. 40 anni dopo per proteggerci dobbiamo rinunciare a strin… - Raiofficialnews : 'Nell'aria bruciata d’agosto, si è alzata una nuvola di polvere sottile, ha invaso il piazzale. Un attimo, e molti… - Agenzia_Ansa : Strage di #Bologna: 2 agosto 1980, quel sabato di orrore LO SPECIALE #ANSA - GabrieleRiva5 : RT @nadiarizzo1210: Strage di Bologna (2 agosto 1980) L'allora Sindaco della città Zangheri e l'allora Presidente della Repubblica Sandr… - cetafil : Bologna 2 agosto 1980 L'orologio è rotto, ma in fondo non sono mai riusciti a fermarlo del tutto. Perché almeno pe… -