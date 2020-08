Biciclette e monopattini vietati in centro, ma a Legnano molti ignorano l'ordinanza (Di sabato 1 agosto 2020) Legnano, Milano,, 1 agosto 2020 - «Guarda che non puoi andare in bicicletta in centro, c'è un'ordinanza che lo vieta. Rischi la multa", "Non lo sapevo, mi scusi. Nessuno mi ha detto nulla". Quella che ... Leggi su ilgiorno

Giusepp89806446 : Si parla tanto di inquinamento delle città,di inquinamento dell'ambiente e si organizzano campagne a favore della t… - criccicracci : @Borderline_24 Lui ha risolto la mancanza di infrastrutture dei trasporti con biciclette e monopattini ... - cristianovilla9 : @stefania_mileto @cjmimun No anche le biciclette e i monopattini -

Biciclette e monopattini vietati in centro, ma a Legnano molti ignorano l'ordinanza

Guidando per le vie del centro e nei vicoli non è difficile imbattersi in schiere di bici elettriche e monopattini. Non sono solo mezzi per ragazzini e non sono giocattoli. Per merito del bonus mobili ...

Monopattini elettrici, Tagliaferri (FdI) “Introdurre assicurazione obbligatoria. Multe per quelli parcheggiati sui marciapiedi”

“Cambiare le regole per i monopattini introducendo l’assicurazione obbligatoria e multando quelli parcheggiati sui marciapiedi”. A chiederlo è il gruppo regionale di Fratelli d’Italia, con un’interrog ...

