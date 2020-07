Trapianti di staminali stabili nonostante la pandemia (Di venerdì 31 luglio 2020) Dal 1 gennaio al 30 aprile di quest’anno sono stati complessivamente 1.679 i Trapianti di staminali effettuati nonostante la pandemia L’attività di trapianto di cellule staminali emopoietiche ha retto l’urto della pandemia, come riferisce Aiom nella sua newsletter. Dal 1 gennaio al 30 aprile di quest’anno sono stati complessivamente 1.679 i Trapianti di staminali effettuati rispetto… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Ultime Notizie dalla rete : Trapianti staminali Cnt. I trapianti di staminali hanno tenuto, nonostante il lieve calo i dati sono già in ripresa Quotidiano Sanità Trapianto di trachea creata con cellule staminali a una bambina di due anni

Per la prima volta al mondo un team internazionale di chirurghi negli Stati Uniti ha trapiantato una trachea, a base di cellule staminali, a una piccola coreana di due anni nata senza trachea. USA – U ...

Blockchain, nuove prospettive per le cellule staminali

Le terapie con cellule staminali di maggior successo e consolidate sono state fatte con trapianti di midollo osseo, eseguite per la prima volta oltre 40 anni fa. Da allora, sono stati fatti ulteriori ...

