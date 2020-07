Tragico incidente sulla Migliara 47, auto precipita dal ponte e affonda nel canale: 2 morti (Di venerdì 31 luglio 2020) Tragico incidente sulla Migliara 47, all’altezza di Sezze, dove un’auto è uscita fuori strada ed è precipitata nel canale sottostante il ponte Ferraioli. L’incidente è avvenuto intorno alle 10 di questa mattina. A bordo della vettura c’erano 2 persone, entrambe hanno tragicamente perso la vita. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco che, purtroppo, non hanno potuto far altro che estrarre i corpi ormai senza vita dall’abitacolo dell’auto inabissata nel canale. Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche una pattuglia della Polizia Locale di Sezze e una volante della Polizia Stradale per i ... Leggi su ilcorrieredellacitta

