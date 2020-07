Te lo do io il bocconcino! Napoli, donna aggredisce medico a colpi di mozzarelle (Di venerdì 31 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – donna in sala d’attesa aggredisce dottoressa a colpi di mozzarelle. E’ successo all’ospedale del Mare di Napoli Est. Ora sul caso indagano i militari dell’Arma. Tutto è partito dalla lunga attesa della paziente che, spazientita, ha lanciato un contenitore di mozzarelle contro un medico del nosocomio di Ponticelli. L’aggressione si è registrata nella serata di ieri, ora sul caso sono in corso le indagini dei carabinieri, mentre la dottoressa colpita dal recipiente di mozzarelle è rimasta illesa. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

