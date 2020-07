«Stadi aperti subito? Ipotesi fuori dalla realtà» (Di venerdì 31 luglio 2020) “Il campionato di calcio si chiuderà con il week-end e già questo mi sembra un grande successo. Siamo stati cauti e abbiamo fatto le cose con calma, riaprendo solo quando è stato possibile, non quando qualcuno ha provato a costringerci a farlo. Ora, per settembre, speriamo si riparta in tranquillità. Sull’apertura degli Stadi, bisogna ancora … L'articolo «Stadi aperti subito? Ipotesi fuori dalla realtà» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

arbitromirko : RT @CalcioFinanza: Spadafora: «Ripartire con gli stadi aperti subito? Ipotesi fuori dalla realtà» - sportli26181512 : #Notizie #Sceltidallaredazione «Stadi aperti subito? Ipotesi fuori dalla realtà»: “Il campionato di calcio si chiud… - it_samp : #Spadafora, stoppa gli entusiasmi : 'stadi aperti a settembre fuori dalla realtà' #SerieA - monicolombo : RT @CalcioFinanza: Spadafora: «Ripartire con gli stadi aperti subito? Ipotesi fuori dalla realtà» - CalcioFinanza : Spadafora: «Ripartire con gli stadi aperti subito? Ipotesi fuori dalla realtà» -

Ultime Notizie dalla rete : Stadi aperti Spadafora: "Preoccupato come Gravina per il protocollo. Stadi aperti? Ipotesi fuori dalla realtà" TUTTO mercato WEB Spadafora "Gravina è preoccupato? Lo sono anch'io"

"Il campionato di calcio si chiuderà con il week-end e già questo mi sembra un grande successo. Siamo stati cauti e abbiamo fatto le cose con calma, riaprendo solo quando è stato possibile, non quando ...

Spadafora: “Stadi aperti? Dipende dalla situazione sanitaria, ora ipotesi irreali”

La stagione di Serie A sta per volgere al termine e si pensa già alla prossima. Il ministro Vincenzo Spadafora ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss del prossimo campionato e della possibilità di ...

"Il campionato di calcio si chiuderà con il week-end e già questo mi sembra un grande successo. Siamo stati cauti e abbiamo fatto le cose con calma, riaprendo solo quando è stato possibile, non quando ...La stagione di Serie A sta per volgere al termine e si pensa già alla prossima. Il ministro Vincenzo Spadafora ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss del prossimo campionato e della possibilità di ...