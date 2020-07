Serie A, tutti gli arbitri delle gare del sabato: per la Juve c'è Rocchi (Di venerdì 31 luglio 2020) Dal sito dell'AIA arrivano le designazioni arbitrali per le gare del 1° agosto valide per la 38^ e ultima giornata di Serie A:Brescia-SampdoriaFabbriRaspollini – SaccentiIv: AbbattistaVar: GiuaAvar: ValerianiAtalanta-I ... Leggi su tuttonapoli

NetflixIT : Tutti abbiamo quell’amico che ti dice: “Oh, devi troppo vedere 'sta serie”. Ma quella serie tu l’hai già finita. An… - SerieA : Tanti gol e tante emozioni! ??? Ecco tutti i risultati della 3??6??ª giornata di #SerieATIM! Non perderti nessun… - SkySport : Juventus, Paratici: 'Tutti raggiungono gli obiettivi, ma lo scudetto lo vinciamo solo noi' - hrotland : @erasmodapisa1 @AdryWebber @doluccia16 quanto scrivi corrisponde al vero. ma solo nel caso che non si siano studiat… - CodiceQ : La piena #accessibilità dei luoghi urbani e il diritto di tutti alla fruibilità di ogni luogo. È interesse di tutti… -