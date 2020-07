Sabaudia, positivo al Coronavirus un bagnino: è in corso l’indagine epidemiologica (Di venerdì 31 luglio 2020) E’ risultato positivo al Covid-19 un bagnino che lavora sulla spiaggia di Sabaudia. Come riporta Il Messaggero, l’assistente bagnante aveva preso alcuni giorni di pausa dal lavoro perché a casa con la febbre. Poi si è sottoposto al tampone che ha dato esito positivo. La Asl di Latina ha avviato immediatamente un’indagine epidemiologica per rintracciare tutte le persone entrate in contatto con il bagnino. Leggi anche: Coronavirus nel Lazio, 18 nuovi casi positivi e 1 decesso, ancora contagi dall’estero. Ecco la mappa aggiornata Comune per Comune Sabaudia, positivo al Coronavirus un bagnino: è in corso l’indagine ... Leggi su ilcorrieredellacitta

repubblica : Positivo al Covid viola la quarantena e viaggia in bus tra Roma e Sabaudia: caccia ai passeggeri - CorriereCitta : Sabaudia, positivo al Coronavirus un bagnino: è in corso l’indagine epidemiologica - LatinaBiz : Tamponi I piccoli focolai di Covid che sono riferiti ai cittadini indiani residenti tra Sabaudia e Pontinia sono… - piobulgaro : ? CORONAVIRUS: POSITIVO NON RISPETTA LA QUARANTENA E PRENDE IL BUS, SI TEMONO NUMEROSI CONTAGI, È CACCIA ALL'UOMO!… - produciamosoldi : RT @GiancarloDeRisi: Troppe occasioni di contagio. Qua ce ci salviamo è un miracolo. Un 'vu cumprà' bengalese positivo al Covid fermato a S… -

Rassicurano i risultati dei test effettuati presso la comunità Sikh di Bella Farnia, in provincia di Latina. A fronte dei 408 test sierologici eseguiti ieri, 12 sono risultati positivi per via della p ...

Un bagnino in servizio sulla spiaggia di Sabaudia è risultato positivo al coronavirus. A renderlo noto Il Messaggero, che ha comunicato l'esito del tampone, arrivato nella serata di ieri, giovedì 30 l ...

