Positiva al Covid partecipa ad un funerale a Roma: tamponi a tappeto (Di venerdì 31 luglio 2020) Una donna risultata Positiva al Coronavirus ha partecipato lunedì scorso a un funerale a Cesano, quartiere alla estrema periferia di Roma. “La Asl Roma 1 rassicura la comunità di Cesano che le persone che hanno avuto contatto” con questa persona nel corso della cerimonia cerimonia funebre, “sono state individuate dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica.Per questi cittadini sono state poste in essere le dovute misure di precauzione e sono stati avviati al percorso di verifica attraverso tampone naso-faringeo. Ribadiamo che la migliore forma di prevenzione resta sempre quella di ridurre le occasioni di contatto, mantenendo le distanze di sicurezza, indossare la mascherina e igienizzare le mani”. Leggi su huffingtonpost

