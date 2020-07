Palinsesti Rai: programmazione Agosto 2020 (Di venerdì 31 luglio 2020) Il mese di Agosto spesso significa una tv spenta, scarna di contenuti inediti ma ricca di repliche che, semmai ce ne fosse bisogno di ribadirlo, vengono raddoppiate proprio durante il periodo più rovente dell'anno. Sulle reti Rai con la conclusione del travagliato campionato di calcio, dopo la lunga interruzione dovuta all'aggravarsi dell'emergenza Covid, anche le trasmissioni calcistiche si prendono la pausa prima di una ripresa più tarda rispetto al calendario cui siamo abituati.Spostando l'attenzione sui prime time delle tre reti, tuttavia la Rai proseguirà la sua offerta d'intrattenimento in attesa del mese in cui la nuova stagione tv farà capolino. Scopriamo man mano quali sono le conferme e le novità per le tre reti generaliste in prime time avvertendo che la programmazione potrebbe subìre ... Leggi su blogo

rosa_viscardi : Palinsesti Rai: se l’unica novità è Nunzia De Girolamo - Carolin70270912 : È stato cancellato dai palinsesti #Rai il programma #Chetempochefa ? Chiedo, per un'amica ?? - sarakaos82 : Noi compriamo il giornale per tutte le reti non solo per quelle Mediaset, è una vergogna, nemmeno 1 Pagina per i pa… - LePereCochon : @CucchiRiccardo Faccio parte della generazione cresciuta con i campioni del calcio, dello sci, dell'atletica, del t… - CinnyCinzia : RT @cheTVfa: che TV fa ?? Social #GuidaTV dal 26 luglio al 1° agosto 2020 #BattitiLive, su #Italia1 torna la kermesse musicale con #AlanPal… -

Ultime Notizie dalla rete : Palinsesti Rai Palinsesti Rai: la televisione dell'autunno/inverno 2020 Snap Italy Rai2 partner televisivo di Musicultura 2020

Roma, 31 lug. (askanews) - È Rai2 è il partner televisivo di Musicultura 2020. Il programma, con la conduzione di Enrico Ruggeri, andrà in onda in seconda serata sulla rete diretta da Ludovico Di Meo.

Stasera in TV 31 Luglio Film e Programmi

Film e programmi stasera in TV. Ecco cosa fanno questa sera in TV Oggi Venerdì 31 Luglio 2020 sui canali del digitale, Mediaset, Rai e SKY. Programmi stasera in TV: da I migliori anni a Stasera Italia ...

Roma, 31 lug. (askanews) - È Rai2 è il partner televisivo di Musicultura 2020. Il programma, con la conduzione di Enrico Ruggeri, andrà in onda in seconda serata sulla rete diretta da Ludovico Di Meo.Film e programmi stasera in TV. Ecco cosa fanno questa sera in TV Oggi Venerdì 31 Luglio 2020 sui canali del digitale, Mediaset, Rai e SKY. Programmi stasera in TV: da I migliori anni a Stasera Italia ...