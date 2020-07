No, il destino dell’ex sindacalista Aboubakar Soumahoro non sarà con le Sardine: «Né con loro né col Pd» (Di venerdì 31 luglio 2020) Da quando è arrivato l’annuncio del suo addio all’Usb, l’Unione Sindacale di Base, le ipotesi mediatiche – e social – sul suo futuro si sono moltiplicate. Per alcuni Aboubakar Soumahoro, volto simbolo delle lotte dei braccianti, stava per tuffarsi nel mare delle Sardine fino ad arrivare alle poltrone del Partito Democratico. Dopo qualche giorno di silenzio, Soumahoro ha deciso di fugare ogni dubbio in una diretta Facebook e Instagram. «Scusatemi se rido», dice durante il video, nel mezzo di una risata intrattenibile. «Ma non c’è e non c’è mai stato alcun accordo con le Sardine. E non c’è nessun accordo col Pd. Quello che vogliamo realizzare lo abbiamo detto alla luce del sole il 5 luglio (durante gli Stati ... Leggi su open.online

Notiziedi_it : No, il destino dell’ex sindacalista Aboubakar Soumahoro non sarà con le Sardine: «Nè con loro nè col Pd» - TerlizziGerardo : RT @TerlizziGerardo: Mentre il popolo italiano viene abbandonato al suo destino, il Governo pensa soli ai clandestini, mafia nigeriana, ex… - Bertolca10 : A fondo classifica, l'ultimo posto per la zona retrocessione sarà tra Genoa e Lecce. Proprio al Genoa la parte più… - SpiritoPasquale : Il destino volle che, a tardare ancor di più il suo reintegro, dovesse subire la rottura dell’altro crociato. Nonos… - CuccioPatina : RT @SuperTennisTv: Figlia dell'ex top 50 Angeliki Kannellopoulou, il #tennis era nel suo destino... nonostante il nonno, primo grande allen… -

Ultime Notizie dalla rete : destino dell’ex Genoa: il destino ancora all’ultima giornata è l’ennesimo emblema di problemi strutturali Genova24.it