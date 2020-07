Musa Juwara e quella prima partita di calcetto con la squadra dei “Neri per caso”: così iniziò la scalata alla Serie A del migrante gambiano (Di venerdì 31 luglio 2020) Dai “Neri per Caso” alla Serie A. Da un impolverato campetto di provincia ad un tempio del calcio come San Siro. La scalata verso le stelle del 18enne Musa Juwara è stata rapidissima, anche se era iniziata quasi per caso. A Ruoti, il piccolo borgo in provincia di Potenza in cui il gioiellino gambiano è arrivato nel 2016 – ospite di un centro di accoglienza – dopo aver attraversato il Mediterraneo a bordo della nave tedesca “Fgs Frankfurt” ed essere sbarcato a Messina il 10 giugno dello stesso anno. La scintilla è scatta durante un torneo di calcetto amatoriale. Per Musa, aggregato ad una rappresentativa composta esclusivamente da migranti e denominata “Neri per Caso“, non è ... Leggi su ilfattoquotidiano

Negli anni ha cresciuto diversi talenti, l’ultimo dei quali è Musa Juwara, il 18enne attaccante del Gambia che Sinisa Mihajlovic ha lanciato in A e che ha segnato a San Siro un gol ...

