Migranti: Di Maio si appella alla Ue, prendetevene un po’ anche voi. E aggiunge, bisogna sequestrare barconi (Di venerdì 31 luglio 2020) La redistribuzione era già in vigore, poi sospesa durante il picco della pandemia, ma ora il picco fortunatamente in Italia è passato, afferma il ministro Leggi su firenzepost

Linkiesta : Il disastro con la Libia è la conferma che non abbiamo un ministro degli Esteri. ?? L'articolo di Carlo Panella:… - HuffPostItalia : Luigi Di Maio: 'Mettiamo fuori uso i barconi dei migranti' - petergomezblog : Migranti, nella notte continuano gli sbarchi in Sicilia. Di Maio: “Paesi Ue riprendano con le redistribuzioni”. Zin… - BinaryOptionEU : #Migranti, #DiMaio: 'Non fermare gli sbarchi, ma bloccare partenze' - hashtag24news1 : 'La questione degli sbarchi, unita al rischio sanitario con la pandemia è un tema di sicurezza nazionale. Quanto… -