Messi, conferme dalla Spagna: l’Inter prova a convincerlo (Di venerdì 31 luglio 2020) El Chiringuito conferma la bomba di mercato. L’Inter studia il colpo Messi con un’offerta monstre per l’ingaggio della Pulce: suggestione o trattativa? Il sogno di mercato dell’Inter trova riscontro anche in Spagna: El Chiringuito ha approfondito la tematica Messi riprendendo l’analisi de La Gazzetta dello Sport. La pulce al momento non vive un bel periodo in maglia blaugrana per via degli attriti con il presidente Bartomeu. Il fenomeno argentino ha una clausola speciale che gli permetterebbe di cambiare maglia e liberarsi a costo zero. Per adesso si tratta maggiormente di una suggestione nata dalla proiezione della figura di Messi sul Duomo. La trattativa però potrebbe nascere. Stando alle dichiarazioni del quotidiano spagnolo, la società nerazzurra potrebbe ... Leggi su zon

