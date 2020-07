Macron ci ha tirato un altro pacco sui migranti. Confini sigillati, dov'è il trucco (Di venerdì 31 luglio 2020) L'accordo sull'immigrazione con i "cugini" francesi si traduce nell'ennesima fregatura. “Di male in peggio: dopo aver spalancato i porti, fatto scappare decine di immigrati positivi al Covid e annunciato modifiche ai Decreti sicurezza per coccolare le Ong, il governo Conte si accorda con la Francia per sigillare i nostri Confini", attacca il leader della Lega Matteo Salvini dopo l'incontro a Villa Medici tra il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, e l'omogo francese Darmanin. "In pratica, Parigi non ci aiuta a fermare i barconi ma gli agenti di Macron si accerteranno che i clandestini rimangano sempre e solo in Italia. Sembra una barzelletta, esattamente come gli sbarchi di barboncini e gatti insieme ai clandestini, ma invece è la tragica realtà. Il governo è ... Leggi su iltempo

