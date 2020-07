Lombardia, pronta una mozione di sfiducia per Fontana: firmano anche M5s e Pd. Italia Viva non aderisce (Di venerdì 31 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (30 luglio)È pronto il testo della mozione di sfiducia, in merito alla gestione dell’emergenza Covid, per il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. Il documento è stato firmato e condiviso dai gruppi consiliari del Movimento Cinque Stelle, del Pd, dei Lombardi Civici Europeisti e di Azione. Niente firma, invece, per Patrizia Baffi, esponente di Italia Viva e di Michele Usuelli di +Europa. Il tutto, mentre prosegue l’inchiesta sulla fornitura di camici per la Regione, su cui le autorità stanno cercando di fare luce. Nelle indagini, anche il cognato dell’esponente leghista. Il testo La mozione di sfiducia sarà depositata nelle prossime settimane, in ... Leggi su open.online

