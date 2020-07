La Casa di Carta 5: “La stagione più eccitante ed epica di sempre”, promette il suo creatore. Ciak dal 3 agosto (Di venerdì 31 luglio 2020) “Abbiamo pensato più di un anno a come far sciogliere la banda, mettere il professore alle corde e portare alcuni personaggi in situazioni irreversibili. Il risultato è la parte 5 di ‘La Casa di Carta’. La battaglia raggiunge i livelli più estremi e selvaggi, ma la stagione è quella più eccitante ed epica di sempre”. E’ quanto promette Alex Pina, creatore e produttore esecutivo de ‘La Casa di Carta’, la fortunata e seguitissima serie che narra le ‘epiche’ vicissitudini di una banda di audaci rapinatori, in cui nomi sono quelli delle grandi metropoli. Lanciata da Netflix – ora producer insieme a Vancouver Media – la serie ha vissuta ... Leggi su italiasera

stanzasjngola : RT @ahputain_: ad odiare la casa di carta sono rimasta io ed io - deasama84 : Non bastava Andrea che si fa intortare da Anna, ora ci si mette pure la casa di carta che annuncia la fine della se… - Alessan90139308 : RT @belisarilauraa: Ma oggi che sta a succede , cioè vi siete messi tutti d’accordo, mi è salita l’ansia con tutte ste cose e El Oasis e Na… - lacrimedirap : AH REGA MA CHE STATE A DI LITO DI SENSE8 NELLA CASA DI CARTA - frlsneedy : scusate la casa di carta è la mia serie preferita e mi piange il cuore sapendo che questa è l’ultima stagione appr… -