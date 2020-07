Juventus-Roma, Sarri fa dietrofront: “giocherà chi non rischia nulla. Ronaldo? Non so se ci sarà” (Di venerdì 31 luglio 2020) La Juventus chiude il campionato di Serie A contro la Roma, un big match senza assilli di classifica che si prospetta emozionante e ricco di colpi di scena. Valerio Pennicino/Getty ImagesMaurizio Sarri non schiererà l’Under 23 come aveva paventato dopo il ko di Cagliari, ma ha sottolineato in conferenza stampa che darà comunque un turno di riposo ai giocatori più utilizzati: “abbiamo alzato molto il baricentro, abbiamo alzato il possesso palla e anche la supremazia territoriale è cresciuta. Abbiamo ancora margini di crescita, ma per essere il primo anno sono soddisfatto. Io poi sono un incazzato fisso, ci saranno due milioni di cose che mi hanno fatto arrabbiare in questo anni, però facilmente torno alla calma in poco tempo. Mi sfogo in fretta. Valuteremo oggi e domattina se qualcuno ... Leggi su sportfair

JuventusTV : #JuveRoma: i gol in 3? stadi di @delpieroale Delle Alpi, Olimpico, Allianz Stadium: le magie di Alex contro i gia… - juventusfc : Inizia in questo momento l'incontro di Mister #Sarri con i giornalisti! Live ?? - SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: Cagliari 2-0 Juventus Fiorentina 4-0 Bologna Torino 2-3 Roma - paulinka122010 : @UnibetPL #Unibetting ? Arsenal - Chelsea 2-2; Juventus - Roma 3-1; Napoli - Lazio 2-2 - CalcioWeb : #Juventus, #CristianoRonaldo gioca contro la Roma? Sarri risponde così - -