In Sicilia una nave da 700 posti per la quarantena dei migranti: in arrivo un'imbarcazione anche in Calabria (Di venerdì 31 luglio 2020) Nei prossimi giorni una nave della compagnia Grandi navi veloci arriver in Sicilia per consentire di trasferire a bordo i migranti che sbarcano sulle coste italiane e che devono essere sottoposti a ... Leggi su gazzettadelsud

Agenzia_Ansa : Arriverà nei prossimi giorni in Sicilia una nave in grado di contenere tre le 600 e le 700 persone. Ospiterà i migr… - matteosalvinimi : #Salvini: C'è un governo che sta ammazzando la Sicilia. In un anno devastante per il turismo, spalancare i porti e… - ladyonorato : In Sicilia siamo sull’orlo di una rivolta e il governo latita, come sempre... - marcellone8 : RT @sostengo5: ++STELLE GUERRIERE++ I 5stelle, con i tagli dei loro stipendi, fanno costruire una strada in Sicilia. Grazie 5stelle. #Orgo… - gillafigus : RT @fatina909: ???????????????? 2 piccoline adorabili, lasciate per 6 anni in una terrazza. Se non troviamo un'adozione le manderanno in canile Pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Sicilia una Sicilia, i monti bruciati adesso fanno paura: “La natura ferita è a rischio dissesto” La Repubblica Migranti e Covid, emergenza doppia, la Sicilia esplode: "Centri non idonei alla quarantena"

Concorso Regione Campania, troppe persone selezionate: 500 idonei esclusi dai tirocini Ci sarebbero circa 500 idonei al Concorso Ripam per la Regione Campania che sono stati esclusi dai tirocini forma ...

Migranti: nave da 700 posti per quarantena in Sicilia

(ANSAmed) - ROMA, 31 LUG - Nei prossimi giorni una nave della compagnia Grandi navi veloci arriverà in Sicilia per consentire di trasferire a bordo i migranti che sbarcano sulle coste italiane e che d ...

Concorso Regione Campania, troppe persone selezionate: 500 idonei esclusi dai tirocini Ci sarebbero circa 500 idonei al Concorso Ripam per la Regione Campania che sono stati esclusi dai tirocini forma ...(ANSAmed) - ROMA, 31 LUG - Nei prossimi giorni una nave della compagnia Grandi navi veloci arriverà in Sicilia per consentire di trasferire a bordo i migranti che sbarcano sulle coste italiane e che d ...