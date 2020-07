In Bielorussia Lukashenko è agli sgoccioli, l’opposizione fa il pieno (Di venerdì 31 luglio 2020) Il meeting che ha riunito oltre 60 mila persone l’altro ieri nel parco Pobeda nel pieno centro di Minsk intorno alla candidata dell’opposizione Svetlana Tichanovskaya è suonato come un de profundis per Alexander Lukashenko, presidente in carica e da 26 anni padre-padrone della Bielorussia, appoggiato dallo screditato partito comunista tardo-staliniano. TICHANOVSKAYA si presenta alle presidenziali del 9 agosto come candidata di bandiera di un vasto arco di forze che va dai cristiano-democratici fino al partito della sinistra europea «Un mondo … Continua L'articolo In Bielorussia Lukashenko è agli sgoccioli, l’opposizione fa il pieno proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

