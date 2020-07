I cento anni di Franca Valeri: buon compleanno a modo mio (Di venerdì 31 luglio 2020) Cara Franca oggi è un traguardo importante, di quelli che vanno festeggiati, anche se i tuoi amici, i tuoi amori, se ne sono andati da tempo. La sedia a rotelle dove ormai ti trovi da qualche anno non riuscirà a fermare la tua mente, i tuoi pensieri, i tuoi ricordi. cento anni di una donna come te non passano inosservati, e non devono farlo, tu che sei stata intelligente quando andava di moda la bellezza, ironica quando le finte tonte facevano strada e colta quando la cultura sembrava un ostacolo alla carriera. Per spiegare alle generazioni odierne chi era la mitica signorina Snob che teneva incollati milioni di Italiani il sabato sera, con le sue telefonate inventate, con le sue risposte pungenti, le sue pettinature a forma di cofano, gli occhi alzati al cielo, non bastano le mie poche righe. Ma dal momento che oggi gli ... Leggi su dilei

