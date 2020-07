E' morto il regista Alan Parker (Di venerdì 31 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 31 LUG - E' morto a 76 anni il regista britannico Alan Parker, autore di film come Fuga di mezzanotte, Mississippi Burning, Saranno famosi ed Evita. Lo ha annunciato il dal British Film ... Leggi su corrieredellosport

LaStampa : E' morto a 76 anni il regista britannico Alan Parker, autore di film come Fuga di mezzanotte, Mississippi Burning,… - SkyTG24 : E' morto Alan Parker, regista di 'Saranno famosi' e 'Fuga di Mezzanotte' - HuffPostItalia : È morto Alan Parker, regista di Fuga di mezzanotte ed Evita - Stegosauro : RT @Il_Nerdastro: Addio ad uno dei giganti del Cinema. È morto oggi, all'età di 76 anni, Sir Alan Parker, il regista e sceneggiatore di fil… - bigciof : RT @HuffPostItalia: È morto Alan Parker, regista di Fuga di mezzanotte ed Evita -

Ultime Notizie dalla rete : morto regista

Lutto nel mondo del cinema: è morto il celebre regista Alan Parker, da anni lottava contro la malattia. Fu nominato due volte all’Oscar. Alan Parker ci ha lasciati. Il celebre regista britannico è mor ...Si è spento oggi, dopo una lunga malattia a quanto riferisce la Bbc, il regista britannico Alan Parker (classe 1944) celebre per film come Fuga di mezzanotte e Mississippi Burning e per i tanti ...