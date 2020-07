Come aggiornare gli AirPods (Di venerdì 31 luglio 2020) Pur sembrando dei semplicissimi auricolari wireless, gli AirPods di Apple dispongono di tanta tecnologia e soprattutto di un firmware da aggiornare con costanza per migliorarne le prestazioni e le funzioni. In questa guida andremo a leggi di più... Leggi su chimerarevo

Huawei P40 Lite si aggiorna: ecco le patch di sicurezza di luglio 2020

Nuovo aggiornamento per Huawei P40 Lite. Il dispositivo dell’azienda cinese ha iniziato a ricevere un corposo update di 720MB. L’unica vera novità sembrano essere le nuove patch di sicurezza di luglio ...

Coronavirus, non è finita: casi in aumento in 15 regioni. Ecco i dati aggiornati

Nelle ultime 24 ore si sono registrati 289.100 nuovi casi di coronavirus in tutto il mondo, un nuovo record di contagi quotidiani. Secondo il bilancio della Johns Hopkins University (qui la mappa dei ...

