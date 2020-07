Care Pmi, a voi la bolletta più cara d’Europa e il sistema energetico lo finanziate voi! (Di venerdì 31 luglio 2020) Piccole e medie imprese impiegano l’82% dei lavoratori in Italia (ben oltre la media Ue) e rappresentano il 92% delle imprese attive. Nel 2017, secondo le stime di Prometeia, davano occupazione a oltre 15 milioni di persone e generavano un fatturato complessivo di 2.000 miliardi di euro. Numeri che fanno delle PMI un tratto saliente della nostra economia. Eppure il nostro Governo sta facendo di tutto per non aiutarle, come ad esempio perdere tempo nelle trattative ai tavoli europei e prendere decisioni sbagliate che segneranno per anni il destino finanziario del Paese. Non solo sono loro a pagare la bolletta di luce più cara di Europa, ma sono anche la fascia “su cui ricade la maggior parte del finanziamento dell’intero sistema energetico nazionale”. Tra le tante ... Leggi su ilparagone

Ultime Notizie dalla rete : Care Pmi WhatsApp Business Marketing per le PMI: come funziona e limitazioni Leevia Blog Caregiver: quali cure palliative può somministrare

13 Luglio 2020 Nel nostro Paese è ampiamente diffusa la figura dei caregiver, coloro che per professione o per affetto si fanno carico della cura degli anziani e dei malati gravi e/o terminali. Negli ...

Attacchi mirati con conseguenze su vasta scala

Gli attacchi informatici mirati sono una minaccia in continua crescita per le aziende. Indipendentemente dalla scelta di implementare l’Internet of Things o il cloud o addirittura entrambi, tutte le a ...

13 Luglio 2020 Nel nostro Paese è ampiamente diffusa la figura dei caregiver, coloro che per professione o per affetto si fanno carico della cura degli anziani e dei malati gravi e/o terminali. Negli ...Gli attacchi informatici mirati sono una minaccia in continua crescita per le aziende. Indipendentemente dalla scelta di implementare l’Internet of Things o il cloud o addirittura entrambi, tutte le a ...