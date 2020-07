Borghi del Respiro | stop a fumo e traffico | il 1Â° agosto la firma del Patto tra 15 Comuni di Lazio | Umbria e Abruzzo

Borghi del Respiro: stop a fumo e traffico, il 1° agosto la firma del Patto tra 15 Comuni di Lazio, Umbria e Abruzzo (Di venerdì 31 luglio 2020) L'idea è quella di limitare il fumo nei luoghi più frequentati, come giardini, locali all'aperto, promuovere la mobilità sostenibile, anche con isole pedonali almeno nel periodo estivo e favorire una ... Leggi su leggo

borghi_claudio : Ogni giorno che passa c'è una pagina più nera per il nostro Parlamento che percorre questa discesa nella vergogna s… - borghi_claudio : Gli Stati Uniti, devastati dalla disastrosa gestione del Coronavirus, hanno al momento 40mila morti in meno rispett… - borghi_claudio : Alla fine enorme imprudenza (??) del M5S che nelle commissioni economiche lascia il solo Pesco alla Bilancio Senato… - lucia25968868 : RT @RFeragalli: Borghi è tutti i giorni sulla LA7. Sarà amico di Cairo?? O sarà amico del conduttore Pancani?? O di tutte due?? -

Ultime Notizie dalla rete : Borghi del

Un weekend in Basilicata, perché no? In tre giorni possiamo esplorare in bicicletta la zona del Vulture Melfese e visitare i suoi castelli. E magari prenderci un giorno in più di relax per assimilare ...Firenze, 31 luglio 2020 - Si chiama “I borghi dell'artigianato” il progetto di Artex per ... dalla lavorazione delle pietre a Pietrasanta all'alabastro di Volterra, dall’intaglio del legno ad Anghiari ...