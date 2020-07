Bill Gates: “I test per il Coronavirus sono uno spreco” (Di venerdì 31 luglio 2020) Bill Gates contro i test per il Covid: “sono uno spreco, i risultati arrivano troppo tardi” Bill Gates si professa contro i test per il Covid, definendoli una vera e propria perdita di tempo: i risultati arrivano troppo tardi. Il fondatore di Microsoft ne ha parlato in un’intervista alla CNBC, definendo le attuali modalità per diagnosticare il virus “uno spreco”. La risposta ai test dovrebbe arrivare quanto prima, soltanto così le persone potrebbero “cambiare il proprio comportamento e non infettare gli altri”. Bill Gates reputa irragionevole il tempo d’attesa: tre giorni, una settimana per avere i risultati dei tamponi non è un numero possibile. ... Leggi su tpi

